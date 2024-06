Warszawianka Roku 2024. Można zgłaszać kandydatki

Można już zgłaszać kandydatki do tytułu Warszawianki Roku 2024. Wyróżniona zostanie kobieta, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i promowania Warszawy. W tym roku po raz pierwszy zostanie przyznane specjalne wyróżnienie – Warszawianka Młodego Pokolenia.

– Warszawa jest pełna niezwykłych kobiet, które swoją determinacją, siłą i odwagą inspirują innych każdego dnia. To one budują lepszy świat, stawiając czoła przeciwnościom losu i niosąc pomoc potrzebującym – mówi, cytowany w komunikacie prezydent miasta Rafał Trzaskowski. – Zachęcam warszawianki i warszawiaków do udziału w tym plebiscycie. Bądźmy dumni z naszych bohaterek! – dodaje prezydent.