Dziecięce reprezentacje 22 krajów na stadionie Legii. Powalczą o tytuł mistrza świata, Polska wśród faworytów

- Sport to wielkie emocje dla kibiców i zawodników. Ale w takiej imprezie chodzi jeszcze o coś więcej – kształtowanie charakteru, budzenie aspiracji, pokazywanie drogi rozwoju. To ważne dla dzieci w każdej rodzinie, a dla dzieci wychowujących się bez rodziców, jeszcze ważniejsze – przytoczono w komunikacie wypowiedź prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. – Kibicuję wszystkim uczestnikom tego turnieju. Żeby ich piłkarska pasja i praca, którą wkładają w treningi zaprocentowała nie tylko na boisku w Warszawie, ale przede wszystkim w jak najlepszej przyszłości.

Mecze i koncert

"Piłka nożna daje tym dzieciakom energię do rozwoju"

– Mimo niełatwych realiów nasza idea rośnie i harmonijnie się rozwija. Piłka nożna daje tym dzieciakom energię do rozwoju i radość, jakiej często nie miały w swoim życiu wiele – mówi, cytowany w komunikacie prezes Stowarzyszenia Sylwester Trześniewski.

Stowarzyszenie wraz z UEFA Foundation for Children prowadzi Mobilną Akademię Piłkarską, w ramach której trener reprezentacji Polski dzieci z domów dziecka przeprowadza treningi piłkarskie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju. "We współpracy z UEFA i PZPN stowarzyszenie zorganizowało Akademię Młodych Trenerów – pierwsze na świecie kursy trenerskie dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób skupionych wokół nich (wychowawcy, opiekunowie). W dwóch edycjach kursu wzięło udział 80 osób, które uzyskały stopień Junior Coach bądź pełną licencję trenerską UEFA C" - przekazał ratusz w komunikacie.