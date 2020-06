Rozerwany przegub autobusu, ranny pasażer

Podczas skrętu w ulicę Grochowską doszło do uszkodzenia autobusu linii 148. Jeden z pasażerów trafił do szpitala.

Relację naszego reportera potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzecznik MZA Adam Stawicki. - Doszło do uszkodzenia opończy przegubu. To autobus bez monitoringu, więc ustalamy przebieg tego zdarzenia. Nie znamy jeszcze przyczyny. Będziemy sprawdzali, czy mogła to być wina kierowcy, czy też doszło do awarii - zaznacza.