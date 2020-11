"Sprzeciwiamy się zawłaszczaniu pojęcia rodziny przez fanatyków wszelkiej maści"

- Kiedy prawa kobiet w Polsce są coraz bardziej zagrożone - a nie chodzi tylko o zakaz aborcji, ale też wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej - to standardy cywilizacyjne nam się obniżają - stwierdził uczestnik spaceru Maks. - Jeśli dobrzy ludzie nie zrobią nic, to zło zatriumfuje. Tak to widzimy. To jest absolutnie pokojowa, przyjazna wszystkim forma pokazania wszystkim, że jesteśmy zatroskani tym, co się dzieje - zaznaczał.