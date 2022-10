Na Kondratowicza zmienią się lokalizacje przystanków, będą też ograniczenia dla aut osobowych

Jezdnia Chodeckiej w rejonie skrzyżowania z Kondratowicza zostanie zwężona do jednego pasa. Od piątku od godziny 6.00 ruch na tym odcinku będzie odbywał się wahadłowo, odcinkiem od Bolivara do Suwalskiej pojadą wyłącznie autobusy miejskie.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Możliwy tylko dojazd do posesji

Urzędnicy przypominają, że nadal trwają prace na samej ulicy Kondratowicza. Przejezdne są już odcinki od Rembielińskiej do Łabiszyńskiej oraz od Szpitala Bródnowskiego do św. Wincentego. Wciąż zamknięte są pozostałe fragmenty arterii.

"Na odcinku na wschód od Łabiszyńskiej możliwy będzie jedynie dojazd do posesji. Kierowcy będą mogli pojechać jednym pasem do wjazdu – przy budynku 27b. Dalej, do skrzyżowania z Chodecką, plac budowy zajmuje całą jezdnię. Zamknięty jest także fragment od Chodeckiej do wjazdu do szpitala" - informują.