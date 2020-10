Pierwszy dzień z nowymi regułami w komunikacji. Gdzie największy tłok?

99 przypadków przepełnienia

Automatyczne pomiary

Prowadzenie pomiarów ułatwiło częściowe wyposażenie taboru w urządzenia liczące pasażerów. "W tej chwili ok. 80 proc. autobusów (tj. ok. 1440 pojazdów) oraz ok. 23 proc. wagonów tramwajowych (ok. 120 pojazdów) jest wyposażonych w urządzenia zliczające. Informacje o liczbie pasażerów metra pochodzą z bramek wejściowych, które zliczają zarówno pasażerów wchodzących jak i wychodzących ze stacji" - czytamy w komunikacie ratusza. Najnowsze autobusy (około 400 pojazdów) wysyłają dane o napełnieniach na bieżąco. Konkretny autobus i aktualną liczbę pasażerów "na pokładzie" po odjeździe z każdego przystanku (błąd pomiaru wynosi 3 proc.) pracownicy ZTM mogą zobaczyć na planie miasta.