Coraz więcej osób w stolicy choruje na COVID-19

Resort zdrowia zaobserwował zbliżanie się kolejnej fali koronawirusa w Polsce. - Od dwóch tygodni, z tygodnia na tydzień obserwujemy mniej więcej 60-procentowe wzrosty zakażeń koronawirusem, ale nie przekłada się to na równie gwałtowny wzrost osób hospitalizowanych. Obecnie jest ich 450, w tym 16 pod respiratorami - poinformował na piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski .

Wzrasta liczba nowych zakażeń koronawirusem w Warszawie

Również dane ze stolicy pokazują, że przybywa chorych na COVID-19. Ostatnie cztery dni z rzędu liczba nowych zakażeń koronawirusem przekraczała sto. Było ich kolejno 144 we wtorek, 108 w środę, 109 w czwartek i 114 w piątek. Łącznie w ciągu tych kilku dni zachorowało niemal pół tysiąca osób.

Wzrost liczby zachorowań w Warszawie widoczny jest od końca czerwca, kiedy to dwukrotnie potwierdzono ponad 90 nowych przypadków. Wcześniej przez cały miesiąc ich liczba tylko raz przekroczyła 50.

Czy będą nowe covidowe restrykcje?

- Ustaliliśmy, że dopóki liczba hospitalizacji nie przekroczy pięciu tysięcy w skali kraju, nie będziemy podejmować żadnych kroków restrykcyjnych - zapowiedział minister zdrowia. Osobom po 70. roku życia i z upośledzoną odpornością zarekomendował noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych, ale podkreślił, że to "rekomendacja miękka".

Jednocześnie Niedzielski przyznał, że obecnie w Polsce jest jeden z najwyższych od początku pandemii wskaźników R określających skalę reprodukcji koronawirusa. - W tej chwili, w tym tygodniu, mamy sytuację, że przez większość dni liczba przypadków raportowanych codziennie przekracza tysiąc. Ta liczba badań jest w okolicach 6 tysięcy i te wzrosty, które obserwujemy z tygodnia na tydzień, doprowadziły do tego, że wskaźnik R, czyli tak zwany wskaźnik reprodukcji, zwiększył się do poziomu bliskiego 1,5, a to jest jeden z najwyższych poziomów, jakie obserwowaliśmy w trakcie pandemii - przekazał minister.