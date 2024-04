Był poszukiwany przez władze Niemiec, wpadł na Okęciu

46-letni Chorwat, który do Warszawy przyleciał z Nowego Jorku, wpadł podczas kontroli paszportowej. Jak przekazali strażnicy graniczni, był poszukiwany przez władze Niemiec Europejskim Nakazem Aresztowania. Miał "na koncie" oszustwa finansowe.

Do zatrzymania mężczyzny przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, doszło w sobotę, 30 marca, na lotnisku Chopina. - W trakcie kontroli paszportowej po przylocie samolotu z Nowego Jorku, do odprawy granicznej stawił się 46-letni mężczyzna, który, jak się okazało, poszukiwany był za oszustwa finansowe na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wystawionego przez władze Niemiec - przekazał w komunikacie Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Po zatrzymaniu, Chorwat pod konwojem funkcjonariuszy Straży Granicznej został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Tam wobec niego będą prowadzone czynności. Jak podali strażnicy graniczni, we wtorek mężczyzna miał być doprowadzony do jednego z aresztów śledczych w Warszawie.