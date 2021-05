"Jakiś facet wsiadł z Pupcią do tramwaju". Właścicielka szuka porwanej świni

Jakiś mężczyzna zaproponował, że popilnuje mojej świnki, kiedy pójdę po jedzenie, a jak wróciłam ich już nie było. Ktoś później widział, jak on wsiadał ze świnką do tramwaju - opowiada pani Alicia, właścicielka porwanej na Starówce Pupci. Kobieta oferuje dwa tysiące złotych za odnalezienie pupilki.

Na początku maja jednak ktoś porwał pupilkę pani Alici. - 1 maja spacerowałam po Starówce. Około godziny 19 na schodach przy przystanku tramwajowym na Starym Mieście podszedł do mnie jakiś mężczyzna, przedstawiał się jako Konrad i zaczął pytać o świnię. Powtarzał, że ona jest na pewno głodna i powinnam kupić jej jedzenie. Odpowiedziałam, że ona niedawno jadła, ale on nalegał i zaproponował, że jej popilnuje. Wzięłam jego numer, poszłam do sklepu po jabłko, a kiedy wróciłam już ich nie było. Jedna z osób, która była świadkiem zdarzenia i które widziała później moje ogłoszenie na Facebooku, przekazała, że widziała w tej okolicy, jak jakiś facet wsiadał do tramwaju ze świnką - opowiada nasza rozmówczyni.