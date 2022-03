Trzaskowski: przez Warszawę przejechało już około 100 tysięcy uchodźców. Wojewoda uruchamia punkt recepcyjny

Rafał Trzaskowski w czwartkowej rozmowie na antenie Radia Zet przekazał, że przez stolicę przejechało do tej pory około 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Jak zaznaczył, do tej pory Warszawa udzieliła im około 3 tys. noclegów, ale tylko tej nocy do Warszawy trafiło kolejne 2,5 tys. ludzi uciekających przed wojną.