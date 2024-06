Piosenkarka Viki Gabor została spryskana gazem po szarpaninie, do której doszło w ulicznym korku między jej ojcem a innym kierowcą na warszawskiej Ochocie. Ojciec artystki został pobity i trafił do szpitala. 16-letnia wokalistka z obrażeniami twarzy i oczu także przebywa pod opieką lekarską.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 10 w Alejach Jerozolimskich, przed wjazdem do tunelu w kierunku Prymasa Tysiąclecia. W tym miejscu ze względu na bliskość ronda Zesłańców Syberyjskich oraz remont pobliskiego wiaduktu kolejowego ruch jest mocno utrudniony. Viki Gabor podróżowała osobowym samochodem, który prowadził jej ojciec.