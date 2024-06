Parada Równości to coroczne święto wolności, otwartości i solidarności. Uczestniczy w niej społeczność LGBTQ+, ale też wszystkie osoby, dla których ważne jest równe traktowanie i poszanowanie różnorodności. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przemarsz ma rozpocząć się o godzinie 14. Uczestnicy parady przejdą : Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Senatorską, przez plac Bankowy do alei 'Solidarności', aleją Jana Pawła II, Świętokrzyską do Emilii Plater .

To jedna z trzech parad zapowiadanych w czerwcu w Warszawie. Pierwsza przeszła ulicami Pragi w ubiegłą sobotę. Kolejna odbędzie się 22 czerwca. Trzy pochody zamiast jednego to efekt wewnętrznych konfliktów, do których doszło pomiędzy organizatorami imprezy.