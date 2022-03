Zabezpieczyli osiemdziesiąt automatów do gier, zatrzymali dziesięć osób

Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Justyna Pasieczyńska poinformowała, że śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego wspólnie z funkcjonariuszami policji z wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Według ustaleń śledczych, grupa, której członkowie podejrzani są o organizowanie nielegalnego hazardu, działała co najmniej od 2019 roku w kilku obiektach na terenie województwa podkarpackiego oraz małopolskiego. - Podczas czynności funkcjonariusze zlikwidowali pięć lokali z automatami i zabezpieczyli 21 automatów do gier - podkreśliła Justyna Pasieczyńska.