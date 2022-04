"Chcemy pokazać odpoczywającym na bulwarach, jak zmieniać się będzie Sinfonia Varsovia"

Miniatura Sinfonii Varsovii stanie w sobotę na bulwarach wiślanych. Makietę będzie można oglądać do 2 października.

Warszawiacy będą mogli dokładnie przyjrzeć się modelowi najnowocześniejszej sali koncertowej stolicy w proporcji 1:10 od soboty 30 kwietnia do 2 października, w godzinach od 9 do 21. Makieta stanie w pawilonie przy pomniku Syreny.

Makieta w skali 1:10

Prezentowany na bulwarach model wykonany w skali 1:10 posłużył do zaplanowania akustyki wnętrza sali koncertowej, które w przyszłości pomieści prawie 1900 słuchaczy. Będzie to największa tego rodzaju sala w Polsce. Na planszach wokół makiety umieszczone zostały wizualizacje całego kompleksu Sinfonia Varsovia Centrum oraz historia orkiestry w pigułce. Wchodzących do pawilonu wita muzyka i ruchomy obraz: nagrania wideo instrumentalistów Sinfonii Varsovii oraz artystyczny timelapse (film poklatkowy -red.) dokumentujący budowę modelu i prowadzonych w niej badań akustycznych.