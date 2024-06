Łoś spacerujący po torach i rozpędzony pociąg, jadący prosto na zwierzę. Do mrożącej krew w żyłach sytuacji doszło na kolejowym moście średnicowym w Warszawie. W ostatniej chwili maszynista zdążył wyhamować, a zwierzę, które od kilku dni wymykało się leśnikom, w wróciło w końcu tam, gdzie jego miejsce - do lasu. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

- Maszynista wyhamował i zwierzę po prostu uciekło. Pociągi już dalej jeździły przez most średnicowy. Nie mam informacji, co dalej się stało z samym łosiem - powiedziała reporterowi TVN24 Anna Zakrzewska z PKP Intercity.

Wielkie poszukiwania łosia

Próbowali go namierzyć i leśnicy, i policjanci. Rękę na pulsie trzymali też kolejarze. - Przez czas, kiedy to zwierzę znajdowało się na torze, musiały być ograniczenia, jeżeli chodzi o prędkość poruszania się pociągów na linii średnicowej. Sprawdzimy także, którędy to zwierzę mogło wejść na tory kolejowe - powiedział Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych.

W końcu udało się złapać niefrasobliwego łosia. Po tygodniu leśnicy namierzyli go w okolicach Stadionu Narodowego i zawieźli do lasu. - W Warszawie, to nie jest nowinka, one od wielu lat są i będą. Populacja się zwiększa, ponieważ nie ma naturalnego wroga - tłumaczy Grzegorz Bezpalko z Lasów Miejskich-Warszawa