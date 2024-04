Przy 18 miejskich parkingach pojawi się informacja o wolnych miejscach. Dołączą też prywatne

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na włączenie do Systemu Informacji Parkingowej 18 parkingów. W ostatnim czasie dołączyły do niego też miejsca postojowe należącej do trzech prywatnych operatorów.

Podczas środowego spotkania z dziennikarzami wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski wyjaśnił, że trwają prace nad zintegrowaniem w jednym systemie informacji parkingów należących do miasta oraz tych należących do operatorów zewnętrznych. Zaznaczył, że do tej pory do systemu włączono trzy prywatne parkingi: w Złotych Tarasach, Browarach Warszawskich i przy ulicy Pięknej 20. - Chcemy ten system dalej rozwijać - zaznaczył Olszewski. Liczbę wolnych miejsc będzie można sprawdzić w aplikacji 19115.

Przetarg na SIP dla 18 parkingów

O planach w tym zakresie opowiedział dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Na wstępie przypomniał, że system został uruchomiony pilotażowo na dwóch parkingach: przy placu Krasińskich i na Waryńskiego. - Dzisiaj (w środę - red.) ogłosiliśmy przetarg na System Informacji Parkingowej dla kolejnych 18 parkingów - powiedział Łukasz Puchalski.

40 oznaczeń wykonanych według tego samego wzoru, co tablice MSI, tablice lub totemy pokazujące liczbę wolnych miejsc pojawią się przy parkingach znajdujących się pod opieką Zarządu Terenów Publicznych w Śródmieściu: na placu Żelaznej Bramy, alei 3 Maja oraz ulicach: Bednarskiej, Bugaj, Filtrowej, Myśliwieckiej, Ptasiej; parkingach park and ride należących do Zarządu Transportu Miejskiego: przy stacjach metra Młociny (3 parkingi), Wilanowska, Stokłosy, Ursynów, a także przy alei Krakowskiej, ul. Połczyńskiej i przy stacji PKP Żerań. Zapowiadane tablice pojawią się też przy miejskim parkingu przy Pałacu Kultury i Nauki oraz budowanym obecnie parkingu pod placem Powstańców Warszawy.

Dyrektor ZDM dodał, że przygotowywana jest umowa o przyłączeniu do systemu operatora parkingu przy Fabryce Norblina. Urzędnicy zapowiedzieli, że w ewentualnym drugim etapie odnoszącym się do parkingów miejskich niewykluczone jest również objęcie systemem pozostałych parkingów park and ride. Docelowo dane o zapełnieniu parkingów powinny też być zbierane i udostępniane online oraz wykorzystywane przy różnego rodzaju analizach.

Mapa parkingów, które będą włączone do SIP UM Warszawa

Jeszcze kilka lat temu ZDM

Jeszcze kilka lat temu miejscy drogowcy kręcili nosem na włączanie komercyjnych parkingów do systemu. Choć mogło się wydawać, że przy takim rozwiązaniu wygrywają wszyscy, Operator ma korzyść, bo więcej miejsc jest zajętych. Okoliczni mieszkańcy nie zmagają się z autami porzuconymi byle gdzie. A kierowcy nie krążą zirytowani w poszukiwaniu postoju. Jeszcze w 2019 roku ZDM tłumaczył, że kierowanie samochodów na prywatne parkingi nie leży w interesie miasta, a poza tym, "byłaby to duża niegospodarność finansowa, kiedy miasto stworzyłoby aplikację przeznaczoną dla podmiotów komercyjnych".

- Właściciel parkingu w Browarach Warszawskich podzielił się ostatnio refleksją, że w ciągu tygodnia (od zamontowania tablic - red.) zapełnienie na parkingu zwiększyło się o 20 procent - powiedział w środę Puchalski. - Zachęcamy wszystkie podmioty prywatne do dołączania się do naszego projektu - dodał dyrektor ZDM.

Autorka/Autor:dg

Źródło: tvnwarszawa.pl