Kobieta spadła z wózka inwalidzkiego. Z pomocą ruszył kierowca autobusu. "To był odruch"

Kierowca miejskiego autobusu bez wahania ruszył na pomoc kobiecie, która przy przejściu dla pieszych na Mokotowie spadła z wózka inwalidzkiego. Za swoją postawę pan Piotr otrzymał podziękowanie. Chwali go też pracodawca. - Cieszymy się, że wśród naszych pracowników mamy wielu dobrych ludzi - podkreślają Miejskie Zakłady Autobusowe. Udostępniają też film z kamer zamontowanych w pojeździe.

Do sytuacji przedstawionej na nagraniu doszło 24 maja około godziny 13.35. Zarejestrowały ją kamery umieszczone na autobusie linii 222, jadącym w kierunku Spartańskiej. Na filmie widzimy moment, gdy pan Piotr, kierowca MZA skręca z ulicy Boya-Żeleńskiego w Waryńskiego. Przy krawędzi przejścia dla pieszych siedzi kobieta, a na pasach znajduje się wózek inwalidzki, który stojący obok mężczyzna próbuje ściągnąć na chodnik. Pan Piotr zjeżdża do zatoki przystankowej i wysiada, by pomóc niepełnosprawnej podnieść się i wrócić na wózek.