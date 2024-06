Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zaproponował szereg zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej w związku z planowanym na wrzesień otwarciem trasy tramwajowej do Wilanowa. Do jej obsługi zostaną skierowane trzy linie. To oznacza też likwidację niektórych linii autobusowych.

Według ostatnich zapowiedzi stołecznego ratusza pierwsze składy nową linią tramwajową do Miasteczka Wilanów pojadą jeszcze po wakacjach. Natomiast odnoga trasy prowadząca na Stegny wzdłuż ulicy św. Bonifacego ma być uruchomiona na przełomie 2024 i 2025 roku. W związku z tym Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział w tym tygodniu start konsultacji społecznych dotyczących nowego układu komunikacyjnego w rejonie Wilanowa i Mokotowa.

Jak zapowiada ZTM, część linii autobusowych ulegnie likwidacji, a część zmieni trasy. "Chcemy także zapewnić sprawny dojazd do tramwajów z osiedli, które nie są położone bezpośrednio przy nowej trasie – m.in. osiedla Bernardyńska oraz Zawodzia i Kępy Zawadowskiej. Część zmian obejmie również Powiśle, Powsin oraz Ursynów – będą one wynikały właśnie z korekt w Wilanowie" - zapowiadają urzędnicy.

Połączenia do Wilanowa i na Stegny mają być oparte o trzy linie tramwajowe: 14, 15 i 19, które zastąpią autobusy kursujące przez Dolny Mokotów do Śródmieścia. ZTM deklaruje, że w godzinach szczytu tramwaje mają kursować co dwie minuty, poza szczytem - co trzy, a w weekendy i święta - co cztery. W szczycie przekłada się to na około 30 kursów tramwaju na godzinę, zamiast 16 autobusów. To w sumie 6 tys. miejsc w tramwajach, zamiast 2 tys. w autobusach. "Dojazd z Miasteczka Wilanów do Śródmieścia zajmie zaledwie 25 minut, co będzie możliwe m.in. dzięki zastosowaniu priorytetu w sygnalizacji świetlnej dla tramwajów" - zapowiada ZTM.

Linie tramwajowe

Po ponad 50 latach do Wilanowa wróci tramwaj linii 14. Ma kursować od pętli przy Banacha na Ochocie przez Grójecką, plac Narutowicza, Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, plac Zbawiciela, plac Unii Lubelskiej, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego do Miasteczka Wilanów. "14" będzie kursować co 8 minut w godzinach szczytu, co 12 - poza szczytem i co 15 minut w weekendy.

Trasa linii 14 ZTM

Z kolei linia 15 zapewni połączenie z centrum i Żoliborzem. Będzie podstawową linią do Wilanowa w dwóch wariantach: dłuższym i krótszym. Trasa podstawowa: Marymont Potok - pl. Wilsona - Mickiewicza - Andersa - pl. Bankowy - Marszałkowska - pl. Zbawiciela - pl. Unii Lubelskiej - Spacerowa - Belwederska - Sobieskiego - Miasteczko Wilanów.

Po wybudowaniu rozjazdów na wysokości ulicy Stawki na Muranowie połowa kursów będzie realizowana w krótszym wariancie. Tramwaje nie dojadą na Żoliborz i będą zawracać za przystankiem "Muranowska". "15" będzie kursować co cztery minuty w szczycie, co 6 - poza nim i co 7,5 minuty w weekendy.

Trasa linii 15 ZTM

ZTM zamierza uruchomić też zupełnie nową linię 19, która połączy Stegny z Bielanami i Bemowem. Trasa "19": Nowe Bemowo - Powstańców Śląskich - Reymonta - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości - Nowowiejska - pl. Zbawiciela - pl. Unii Lubelskiej - Spacerowa - Belwederska - Sobieskiego - św. Bonifacego - Stegny. Częstotliwość kursów "19" będzie taka sama jak w przypadku "14".

Trasa linii 19 ZTM

W związku z tym, że "15" zostanie przekierowana do Wilanowa, połączenie z pętlą przy alei Krakowskiej zapewni wydłużenie trasy linii 35. Nowa trasa "35": Piaski - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Stawki - Andersa - pl. Bankowy - Marszałkowska - pl. Zbawiciela - Nowowiejska - Krzywickiego - Filtrowa - pl. Narutowicza - Grójecka - Aleja Krakowska P+R. Częstotliwość kursowania będzie taka sama jak w przypadku "14" i "19".

Trasa linii 35 ZTM

Liczne zmiany w trasach autobusów

Uruchomienie tramwaju do Wilanowa i na Stegny wywoła też liczne zmiany w kursowaniu autobusów. ZTM proponuje likwidację linii 501, 519, 522, 263, 339, 379.

Zmiany miałyby objąć linię 107. Autobusy zostaną skierowane na trasę wzdłuż al. Sikorskiego i al. Wilanowskiej do stacji metra Wilanowska. "Jej rolą na tym odcinku będzie zapewnienie dojazdu do najbliższej stacji metra osiedlom położonym po obu stronach al. Sikorskiego" - wskazuje ZTM.

Nowa trasa "107": Esperanto - Anielewicza – Smocza (powrót: Smocza – Dzielna – Okopowa – M. Anielewicza) – Nowolipki – Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Mazowiecka (powrót: Mazowiecka – Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy) – pl. Powstańców Warszawy – Szpitalna – Krucza – Piękna – Górnośląska – Myśliwiecka – Łazienkowska – Czerniakowska – Chełmska – Bobrowiecka – Beethovena – al. Witosa – al. Sikorskiego (powrót: al. Sikorskiego – Sobieskiego – Beethovena – Bobrowiecka) – al. Wilanowska - Metro Wilanowska.

Trasa linii 107 ZTM

Z kolei trasa linii 108 ma być nieco krótsza: Plac Trzech Krzyży - Książęca - Rozbrat- Myśliwiecka - Szwoleżerów- Czerniakowska - Bartycka - Gościniec - Polska - Antoniewska - Augustówka - Statkowskiego - Gołkowska - Powsińska - św. Bonifacego - Sikorskiego - al. Wilanowska - Metro Wilanowska.

Trasa linii 108 ZTM

"130" będzie nową linią, która obejmie nieobsługiwaną obecnie przez autobusy ulicę Idzikowskiego. Proponowana trasa: Metro Wilanowska - Puławska - Idzikowskiego - Gołkowska - Statkowskiego - Augustówka - EC Siekierki.

Trasa linii 130 ZTM

Linia 131 miałaby zostać wycofana z odcinka, na którym jej trasa pokrywa się z uruchomioną w maju linią tramwajową 11 na Sielce. ZTM proponuje, aby z Sadyby dojeżdżała do centrum przez Powiśle. Nowa trasa "131": Dworzec Centralny - Aleje Jerozolimskie -Bracka - pl. Trzech Krzyży (powrót: Nowy Świat) - Książęca - Rozbrat - Górnośląska - Solec - Czerniakowska (powrót: Czerniakowska - Łazienkowska - Rozbrat) - Powsińska - Sadyba.

Trasa linii 131 ZTM

Zmiany planowane są też na linii 139. ZTM informuje, że postulowali o nie mieszkańcy oraz radni dzielnicy Ursynów. Nowa trasa: Ogród Botaniczny - Prawdziwka - Borowa -Warszawska - Drewny - Przyczółkowa (przejazd przez osiedle Powsin) - Drewny -Korbońskiego - Rosnowskiego - Relaksowa - Wąwozowa - al. KEN - Osiedle Kabaty.

Trasa linii 139 ZTM

Obecnie niektóre kursy linii 159 docierają z krańca Małe Siekierki do elektrociepłowni. Ze względu na niewielkie zainteresowanie pasażerów ZTM zamierza zrezygnować z tego przedłużenia trasy.

Z kolei linia 163 całkowicie zastąpi 263. Ma kursować na trasie: Stegny - św. Bonifacego – Jana III Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Tuzinowa – Syta – Vogla – Branickiego – Płaskowickiej – Cynamonowa – Indiry Gandhi – al. KEN – Natolin Północny.

Trasa linii 163 ZTM

Autobusy linii 164 mają zapewnić mieszkańcom wschodniej części Wilanowa dojazd do tramwaju i metra. Proponowana trasa: Kępa Zawadowska - Bruzdowa – Metryczna – Syta – Z. Vogla – Przyczółkowa – al. Wilanowska - Metro Wilanowska.

Trasa linii 164 ZTM

ZTM chce połączy dwie linie w jedną. Chodzi o 192 i przeniesioną w inny rejon "239". Nowa trasa 192: Osiedle Kabaty - al. KEN – Wąwozowa – Rosoła – Przy Bażantarni – al. KEN – Belgradzka – Lanciego – Płaskowickiej – Pileckiego – Indiry Gandhi – Cynamonowa –Ciszewskiego – al. KEN – . Herbsta – Pileckiego – Poleczki (powrót: Poleczki – Puławska – E. Romera – S. Herbsta) – Taneczna – Krasnowolska - Krasnowola.

Trasa linii 192 ZTM

Dzięki proponowanemu wariantowi linii 217 mieszkańcy Powsinka mają zyskać dogodne połączenie z tramwajem i metrem. Nowa trasa "217": Metro Wilanowska - al. Wilanowska – al. Rzeczypospolitej – A. Branickiego – Przyczółkowa - Powsinek.

Trasa linii 217 ZTM

Nowa trasa "239": Metro Wilanowska – al. Wilanowska – Przyczółkowa – Przekorna – Opieńki – Powsin Park Kultury.

Trasa linii 239 ZTM

ZTM chce, aby autobusy linii 251 razem ze 139 przejechały przez całe osiedle Powsin (wzdłuż ulicy Przyczółkowej), a następnie ulicą S. Korbońskiego dojechały do stacji metra na Kabatach. Na wspólnym odcinku linie 139 i 251 będą na przystankach co 15 minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut w pozostałych porach. Nowa trasa "251": CH Stara Papiernia – Warszawska – Ł. Drewny – Przyczółkowa (przejazd przez osiedle Powsin) – Ł. Drewny – S. Korbońskiego – M. Rosnowskiego – Relaksowa – Wąwozowa – al. KEN – Osiedle Kabaty.

Trasa linii 251 ZTM

Linia 264 miałaby kursować na skróconej trasie: 264: Kępa Okrzewska (Cmentarz) – … – Wiechy – Rosochata – Przyczółkowa – Waflowa – Ł. Drewny – Przekorna – Przyczółkowa – Rosochata – Wiechy – … – Kępa Okrzewska (Cmentarz).

Trasa linii 264 ZTM

Autobusy w centrum

ZTM chce wprowadzić też kilka nieznacznych korekt autobusów kursujących przez centrum. Linia 517 ma zostać skrócona do placu Trzech Krzyży.

Nowa trasa "517": Ursus Niedźwiadek – Orląt Lwowskich – M. Keniga – Warszawska – Władysława Jagiełły – Lalki – Cierlicka – T. Kościuszki – M. Spisaka – Kompanii "Kordian" – Pużaka – W. Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Kleszczowa – Łopuszańska – Aleje Jerozolimskie – Sokołowskiego "Grzymały" – Kopińska – Grójecka – pl. A. Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Bracka - plac Trzech Krzyży.

Trasa linii 517 ZTM

Z kolei "518" z Białołęki ma dojechać do Bielańskiej. Proponowana trasa: Nowodwory - Światowida – Hanki Ordonówny – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – Świderska – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – al. Armii Krajowej – J. Słowackiego (powrót: J. Słowackiego – Włościańska – Żelazowska – al. Armii Krajowej) – pl. T.W. Wilsona – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – Muranowska – Bonifraterska – pl. Krasińskich – Miodowa – Senatorska – pl. Bankowy – al. Solidarności – Bielańska.

Natomiast autobusy 520 mają zostać skierowane z placu Bankowego do Dworca Centralnego. Proponowana trasa: Marysin – Korkowa – Stepowa – Okularowa – Marsa – Ostrobramska – al. Stanów Zjednoczonych – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – L. Waryńskiego – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie - Dworzec Centralny.

Trasa linii 520 ZTM

Ponadto ekspresowa linia E-2 miałaby pozostać zachowana na swojej stałej trasie tylko w godzinach porannego szczytu: Wilanów- Przyczółkowa – al. Wilanowska – Jana III Sobieskiego – Belwederska – Aleje Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Kapucyńska – al. Solidarności - Plac Bankowy.

Trasa linii E-2 ZTM

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Swoje uwagi do propozycji ZTM można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej: konsultacje.um.warszawa.pl/tramwaj-do-wilanowa.

Planowane są też trzy stacjonarne dyżury konsultacyjne: - 20 czerwca (czwartek), w godz. 17-20, XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha, ulica Dolna 6 na Dolnym Mokotowie, - 24 czerwca (poniedziałek), w godz. 17-20, Miasteczko Przyrody (filia Młodzieżowego Domu Kultury), ulica Fabryczna 1/3 na Powiślu, - 27 czerwca (czwartek), w godz. 17-20, Szkoła Podstawowa nr 358 im. Hetmana Jana Zamoyskiego, ulica św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Miasteczku Wilanów.

Z kolei 22 czerwca w godzinach 11-14 odbędzie spotkanie online. Konsultacje mają potrwać do 15 lipca.

Autorka/Autor:dg/ec

Źródło: tvnwarszawa.pl