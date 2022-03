Jak pojadą autobusy po otwarciu nowych stacji metra? Miasto zapowiada konsultacje

W tym tygodniu mieszkańcy czterech dzielnic: Bemowa, Ursusa, Targówka i Białołęki mogą wziąć udział w organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego konsultacjach on-line dotyczących zmian w trasach linii autobusowych po otwarciu nowych stacji metra. Na kwiecień przewidziano spotkania w formie stacjonarnej.

Prace budowlane przy pięciu nowych stacjach metra linii M2: Ulrychów i Bemowo oraz Zacisze, Kondratowicza i Bródno zmierzają ku końcowi. W lutym informowaliśmy, że znane są terminy otwarcia stacji Powołując się na dwa niezależne źródła, portal transport-publiczny.pl podawał wówczas, że pociągi z pasażerami do stacji Bemowo i Ulrychów miałyby ruszyć 11 czerwca. Z kolei otwarcie trzech stacji na prawym brzegu Wisły ma nastąpić 10 września. Ratusz oficjalnie nie potwierdził obu dat i utrzymuje, że nowe stacje na odcinku zachodnim zostaną otwarte w lipcu, a na wschodnim - w sierpniu. Bez względu na terminy, na pewno zmianie ulegną trasy niektórych autobusów, które będą dowozić mieszkańców peryferyjnych dzielnic do nowych stacji. Miasto zapowiedziało konsultacje społeczne w tej sprawie.

Konsultacje on-line i stacjonarnie

Ratusz zapowiada, że konsultacje w formie on-line rozpoczną się od prezentacji projektów zmian. Spotkanie na platformie ZOOM z transmisją na kanale Warszawskiego Transportu Publicznego na YouTube dla mieszkańców Bemowa i Ursusa odbędzie się 22 marca o 17.30, a dla Targówka i Białołęki 24 marca także o 17.30. "Po prezentacji będzie czas na dyskusję, która potrwa do ok. godz. 20.00 - aby wziąć w niej udział trzeba napisać na adres konsultacje@ztm.waw.pl i podać daty spotkania, w których chce się wziąć udział. Link aktywacyjny do spotkania oraz instrukcja zostanie przesłana w mailu zwrotnym" - poinformował stołeczny ratusz.

Zaplanowano także dwa niedzielne dyżury, podczas których będzie można zapoznać się z projektem korekt i wziąć udział w dyskusji. Spotkanie on-line dotyczące zmian w lewobrzeżnej części miasta zaplanowano na 10 kwietnia o godz. 11, natomiast dla prawobrzeżnej - 24 kwietnia również o 11.

W kwietniu będzie również możliwość wzięcia udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych organizowanych na terenie dzielnic. Będą one miały formę dyskusji przy stolikach oraz zbierania opinii i wniosków od mieszkańców przez specjalistów z ZTM.

Spotkania odbędą się: - 5 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 398 przy Rembrandta 8, w godz. 17-20; - 6 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 82 przy Górczewskiej 201, w godz. 17-20; - 11 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 368 przy Ostródzkiej 175, w godz. 18-20.30; - 13 kwietnia w Ośrodku Kultury Arsus przy Traktorzystów 14, w godz. 17-20; - 26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 356 przy Głębockiej 66, w godz. 18-20.30.

Swoje wnioski – do 7 maja - można będzie zgłaszać także drogą elektroniczną na adres konsultacje@ztm.waw.pl. Efektem tych konsultacji mają być zaprezentowane w czerwcu przez ZTM propozycje zmian, które będą wdrażane po uruchomieniu nowych odcinków metra.

Prace na stacji Ulrychów na Bemowie Metro Warszawskie

Stacje Trocka i Księcia Janusza zyskały pasażerów

Ratusz przekazał również garść statystyk, które pokazują, jak zmieniała się liczba pasażerów na ostatnio oddawanych stacjach drugiej linii metra. Jak przypomniał ratusz, ze stacji Trocka na Targówku pierwsi pasażerowie skorzystali we wrześniu 2019 roku, a zmiany w układzie linii autobusowych były wprowadzane etapowo. 15 września 2019 roku na stację Trocka weszło ponad 100 tysięcy pasażerów, przy około 577 tysiącach na Dworcu Wileńskim. We wrześniu 2020 roku (już po wybuchu pandemii COVID-19 i ograniczeniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej) na Trocką weszło prawie 280 tys. osób (na Dworzec Wileński ponad 390 tys.). W 2021 roku było to odpowiednio 307 261 i 417 459 pasażerów.

W kwietniu 2020 roku, kiedy otwarto trzy nowe stacje na Woli: Płocka, Młynów i Księcia Janusza, liczba osób wchodzących na stację Rondo Daszyńskiego (dotychczas stację krańcową) była większa o niespełna połowę od liczby wchodzących na Księcia Janusza. We wrześniu tego samego roku na stację Księcia Janusza weszło już o około 5 proc. więcej osób niż na Rondo Daszyńskiego (odpowiednio 258 739 i 249 839 osób). W zeszłym roku, we wrześniu 2021 roku, te proporcje się utrzymały – było to odpowiednio 313 488 i 297 981 osób.

