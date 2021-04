Studentki oskarżyły doktoranta o gwałt. Prokuratura wszczyna śledztwo

Relacja pokrzywdzonej

W minionym tygodniu Studencki Komitet Antyfaszystowski opisał na Facebooku sprawę jednej z młodych kobiet, która stwierdziła, że została zgwałcona przez doktoranta. Opisał też, że ofiara zgłosiła się do komitetu z prośbą o pomoc w lutym, a do zdarzenia dojść miało jesienią ubiegłego roku. Na portalu wyborcza.pl ukazały się fragmenty wypowiedzi kobiety. - Koleżanki ostrzegały mnie przed nim. Wszyscy mówili, że wykorzystuje młode studentki, częstuje narkotykami, a w zamian liczy na seks. Nikogo tam nie znałam, byłam kompletnie sama. On niemal codziennie próbował ze mną rozmawiać, proponował narkotyki, ale odmawiałam i traktowałam go chłodno – powiedziała cytowana przez portal studentka.