Celebrytki oszukane metodą "na policjanta". Jest pierwszy wyrok

W ubiegłym roku prokuratura informowała o skierowaniu do sądu pierwszych aktów oskarżenia w tej sprawie. Podejrzanymi śledczy zarzucali "udzielenia pomocy do dokonania oszustwa". Co zrobili? Mieli udostępnić swoje numery telefonów, rachunków bankowych oraz adresy mailowe, które następnie posłużyły w procederze oszustwa metodą "na policjanta".

Mówił, że pieniądze są zagrożone atakiem hakerskim

Rozmówca zmanipulował kobietę i nakłonił, by przelała 152 tysiące złotych na wskazany rachunek bankowy. Aktorka podała mężczyźnie dane do logowania w systemie bankowości elektronicznej, a następnie skontaktowała się z bankiem, by ten przelew autoryzować. Gdy przekazała rozmówcy, że zamiast 152 tysięcy przesłano 15 200 złotych, on tłumaczył, że to z powodu ataku hakerskiego. Ten zabieg miał uwiarygodnić oszusta i przekonać kobietę do dalszej współpracy.