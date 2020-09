Uczestniczyli w Marszu dla Życia i Rodziny, nie zostali obsłużeni. Restauracja przeprasza

Relację uczestników marszu opublikowała Fundacja Pro-Prawo do Życia. Przywołała słowa Francuza Marca, który z żoną Martą mieszka w Warszawie. Jego opowieść została przetłumaczona na język polski przez jedną z użytkowniczek Facebooka. Zaczynała się od słów, że tuż po marszu parę spotkała "bardzo przykra przygoda". Podczas zgromadzenia małżeństwo dostało małą, żółtą naklejkę z czerwonym rysunkiem płodu. Pod grafiką umieszczone były słowa "Ratuj mnie!".

"Po zakończeniu marszu i końcowym błogosławieństwie następującym po konferencji i mszy świętej, moja żona i ja zdecydowaliśmy się pójść na burgera do małej restauracji znajdującej się nieopodal metra, którym mieliśmy wrócić do domu. Rzeczona restauracja serwuje wegetariańskie burgery i znajduje się w Hali Gwardii. Jest to piękna fabryka z cegieł przekształcona w zadaszony targ, na którym obok stoisk lokalnych rzemieślników działają małe restauracje oraz różne bary typu 'street food'" - czytamy w relacji na stronie fundacji.