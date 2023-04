Papierowe żonkile będą rozdawać na ulicach sześciu polskich miast

Żonkile na ulicach sześciu polskich miast

Aktorka Magdalena Cielecka od lat jest ambasadorką akcji Żonkile. - Dla mnie ta akcja nie jest jedynie o pamięci, jest przede wszystkim o empatii. Jest tak samo wspaniała i powszechna, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jedna jest żółta, druga czerwona. W obu tych dniach jesteśmy ze sobą razem - mówiła aktorka. I dodała, że kwintesencją akcji jest według niej próba wczucia się i zastanowienia nad pytaniem: jak by to było, jakbyśmy to my byli Żydami?