Abonament na parkowanie w strefie tylko dla zameldowanych i rozliczających PIT w Warszawie

Jakie zmiany wprowadza uchwała?

Główną zmianą jest zmiana sposobu wydawania abonamentu mieszkańca zarówno nowego - obszarowego, jak i zwykłego na rejon do ośmiu parkomatów. Od 1 lutego będą mogły z abonamentów korzystać osoby, które oprócz tego, że są zameldowane w Warszawie, to dodatkowo rozliczają w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni.

W uzasadnieniu projektu zmian w uchwale napisane jest, że "w okresie przejściowym, do 30 kwietnia 2022 r., dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 roku, w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego".

Kolejną zmianą jest wydłużenie do pięciu lat maksymalnego okresu obowiązywania karty "N+", tak by odpowiadał on terminowi ważności karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. Podobnie, jak przy abonamentach mieszkańca – Karta "N+" przysługiwać będzie wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za poprzedni rok.