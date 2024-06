W dniu wyborów komunikacja miejska w Warszawie będzie darmowa

W niedzielę, 9 czerwca, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Tego dnia komunikacja miejska w Warszawie będzie darmowa. Jeszcze tylko w czwartek, 6 czerwca, można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania.

Ostatnia szansa na formalności

Jeżeli wyborca nie jest pewien, gdzie będzie przebywać w dniu wyborów – powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Na jego podstawie będzie można oddać swój głos w każdej obwodowej komisji wyborczej w kraju lub za granicą. Co ważne, dokument ten wydawany jest tylko raz i jego utrata będzie oznaczała brak możliwości oddania głosu. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdym urzędzie gminy w kraju, a w Warszawie w każdym urzędzie dzielnicy. Za granicą zaświadczenie wydają konsulowie. Termin na uzyskanie dokumentu mija 6 czerwca. Do tej pory w stolicy takie zaświadczenia wydano ponad 14 tys. osób.