Zamiast sukien ślubnych szyją wojskowe kamizelki. Prowizoryczny warsztat powstał w Warszawie

Marka zatrudnia 600 osób. Pracownicy ze Lwowa otrzymali możliwość wyjazdu do Polski. Do połowy marca z tej opcji skorzystało 70 pracowników. W Warszawie powstał prowizoryczny warsztat. Około 450 pracowników pozostało we Lwowie. Inni mają własne plany ucieczki z miasta na wieś lub za granicę. W firmie 98 procent zatrudnionych to kobiety, wiele z nich jest matkami. Oznacza to, że relokacja pracowników objęła także dzieci.