Ratusz zapowiada pierwsze w tym roku ozonowanie ulic

Powrót do dezynfekcji związanej z pandemią COVID-19 jest możliwy dzięki poprawie pogody. Ponownie używana będzie do tego polska technologia, wykorzystująca wodę wysoko ozonowaną jako czynnik odkażający. Ratusz poinformował, że początek prac planowany jest około północy z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek. "W ramach prac zostanie zdezynfekowanych ok. 200 km dróg oraz blisko 108 tys. mkw. powierzchni, w tym: 77 430 mkw. placów, 15 107 mkw. powierzchni metra, 14 680 mkw. przystanków komunikacji miejskiej" – podkreślono w komunikacie jego wydziału prasowego.