Radni Warszawy przyjęli budżet na rok 2022. "Będzie najtrudniejszy w historii stołecznego samorządu"

Rada Warszawy uchwaliła budżet na rok 2022. - Ten 2022 rok będzie najgorszy od 1989 roku. Jeszcze gorszy będzie rok 2023 - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Obietnice rządu są realizowane za pieniądze z samorządów. To jest niedopuszczalne - dodał.

W czwartek podczas sesji Rady Warszawy radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Warszawy na lata 2022-2050.

Za przyjęciem uchwały o budżecie na 2022 rok głosowało 37 radnych, czterech wstrzymało się od głosu, a 17 było przeciwnych. Natomiast w sprawie przyjęcia uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy na lata 2022-2050 za głosowało 36 radnych, cztery osoby się wstrzymały, a 18 było przeciw.

"Ten 2022 rok będzie najgorszy od 1989 roku. Jeszcze gorszy będzie 2023"

Na sesji obecny był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zabrał głos. - Ten 2022 rok będzie najgorszy od 1989 roku. Jeszcze gorszy będzie rok 2023 - powiedział prezydent, dodając, że w roku 2022 roku Warszawa straci 1,416 mld złotych z tytułu podatków PIT i CIT. - Obietnice rządu są realizowane za pieniądze z samorządów. To jest niedopuszczalne. Pieniądze będą zabierane samorządom i przekazywane na fundusze rządowe, które potem będą rozdzielane przez ministrów według własnego uznania - zaznaczył prezydent Warszawy. - Głównym problemem jest to, że teraz ministrowie, a nie samorządy będą decydować, na co wydawać pieniądze - dodał.

Ratusz oszacował zmiany w dochodach związane z wprowadzeniem nowych ustaw. W przypadku Warszawy roczny ubytek dochodów z PIT oszacowano na kwotę 1,416 mld zł rocznie. Warszawa będzie musiała też zapłacić 100 mln więcej tzw. Janosikowego. Obniży się też dochód i wydatki o 1 mld 155 mln złotych z powodu przejęcia przez ZUS od połowy roku wypłaty świadczeń "Rodzina 500+".

Wydatki majątkowe dla dzielnic zwiększone o prawie 175 milionów złotych

W autopoprawce nr.1 zwiększono wydatki majątkowe dla dzielnic o kwotę prawie 175 mln złotych. Prawie wszystkie dzielnice dostały milionowe dodatki od 22 mln zł - Bemowo po prawie 2 mln zł - Ochota, jedynie Praga-Północ dostała 21 tysięcy zł.

Po autopoprawkach budżet Warszawy na 2022 rok wyniesie: dochody - 19,210 mld a wydatki - 21,432 mld złotych. Zadłużenie Warszawy na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 6,769 mld złotych.

"W tej chwili będzie tylko gorzej"

- Mogliśmy się zadłużyć, ale teraz dochodzimy do ściany. W tej chwili będzie tylko gorzej. I to pomimo tego, że mamy w tym roku lepszą płynność finansową - zaznaczył Trzaskowski. Prezydent mówił też o tym, że na budżet wpływ ma rosnąca inflacja, wysokie ceny prądu i gazu oraz materiałów budowlanych. - To wszystko uderza w finanse miasta. Musimy więc szukać oszczędności - ocenił Trzaskowski. Zaznaczył też, że dochody z subwencji oświatowej pokrywają jedynie połowę wydatków na edukację. - A jeśli chodzi o transport, to dzisiaj prawie 80 procent dopłaca miasto do komunikacji, bo tylko 21 proc. dochodu jest ze sprzedaży biletów - dodał prezydent. Ogólnie wydatki będą mniejsze o 669 milionów zł.

Nie zgadzam się z filozofią, gdy zabierane są pieniądze warszawiakom, bo one powinny być wydawane tu, w Warszawie.

Dyskusja przed głosowaniem

Radny Jarosław Szostakowski wystąpił w imieniu klubu KO. - Pracujemy nad budżetem, w którym znacząco zostały ograniczone możliwości rozwojowe Warszawy na skutek władz obniżających dochody miasta. Przede wszystkim te dochody własne wynikające z PIT-u - powiedział radny. - Nadal nie zmieniło się nic w sprawie Janosikowego, nadal obowiązują te same przepisy, na których Warszawa traci- wskazał. Zaznaczył też, że wzrasta inflacja i miasto jej skutki odczuje.

- Budżet, analogicznie jak w latach ubiegłych, był oceniany przez RIO, która dała pozytywną ocenę. To oznacza, że przy tych ograniczonych dochodach i przy wyższych wydatkach nadal standardy zarządzania finansami w naszym mieście są na najwyższym poziomie. To zresztą potwierdzają największe agencje ratingowe - powiedział.

Zaznaczył, że w ciągu roku będą zabiegali o dodatkowe środki finansowe dla dzielnic. - Jesteśmy w tym skuteczni - dodał.

W imieniu radnych klubu PiS wypowiedział się radny Dariusz Figura. - Pieniądze z Polskiego Ładu trafiają do kieszeni warszawiaków. To obywatele decydują, czy pieniądze mają trafić do ich kieszeni, czy do samorządów - powiedział radny. Zaprezentował też, jak wyglądało wsparcie państwa dla Warszawy. - Ponad 55 procent więcej niż w latach 2010-2015 dostała Warszawa w latach 2016-2021 - podsumował radny Figura. - Dodatkowo 6,164 mld to wzrost dochodu miasta tylko z tytułu CIT i PIT- dodał.

Podkreślił też, że rząd RP musi brać pod uwagę całość sektora samorządowego, a nie tylko Warszawę. - To nie może być tak, że my jesteśmy stolicą i nam się należy - powiedział. Wezwał też prezydenta do uporządkowania stosunków z dzielnicami. - Gdyby dzielnice miały więcej kompetencji, zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie majątkiem, to byłyby w stanie wygenerować o wiele więcej dochodu dla siebie, ale i dla miasta - powiedział. - W tym budżecie zostały dodane nowe inwestycje, chociaż prezydent mówił, że sytuacja jest trudna. Nie widać tego - dodał. Zadeklarował też, że klub PiS będzie głosował przeciwko.

Przewodnicząca komisji budżetu i finansów Dorota Lutomirska zaznaczyła, że budżet na rok 2022 będzie najtrudniejszy w historii stołecznego samorządu.

Autor:kk/gp

Źródło: PAP