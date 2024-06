Pociągiem z Warszawy nad morze. Wraca "Słoneczny"

"Słoneczny" ponownie będzie kursował przez siedem dni w tygodniu na trasie Warszawa - Gdynia Główna - Ustka - Warszawa. Pierwszych pasażerów zabierze w podróż już 22 czerwca, a ostatni kurs będzie miał 1 września. Start "Słonecznego" ze stacji Warszawa Zachodnia zaplanowany jest o godz. 06.40. Do Gdyni Głównej dotrze o godz. 10.21, z kolei do Ustki na godz. 12.22. W podróż powrotną wyruszy o godz. 14.03 i zakończy bieg na stacji Warszawa Zachodnia o 19.42.

W lipcu "Słoneczny - BIS"

Ceny biletów pozostają takie same jak w roku ubiegłym. Za bilet normalny w jedną stronę z Warszawy do Ustki zapłacimy 75 zł (bilet studencki: 36,75 zł), a do Trójmiasta 60 zł (bilet studencki: niecałe 30 zł).