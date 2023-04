Starosta płocki z zarzutem za jazdę po pijanemu

Sylwester Z. został zatrzymany do policyjnej kontroli 6 kwietnia w Nowym Gulczewie pod Płockiem , gdy na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie o oplu, który nie zachowuje prostego toru jazdy. Badanie na zawartość alkoholu wykazało u kierowcy około 2,6 promila w organizmie.

W piątek - jak poinformowała Polską Agencję Prasową prokurator rejonowa w Płocku Małgorzata Orkwiszewska - Sylwester Z. został przesłuchany w piątek w charakterze podejrzanego. - W trakcie przesłuchania został ogłoszony zarzut. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu z artykułu 178 a paragrafu 1. Kodeksu karnego i złożył wyjaśnienia, w których nie kwestionował sprawstwa - powiedziała prokurator Orkwiszewska. Dodała, że w ramach prowadzonego śledztwa planowane są jeszcze przesłuchania świadków.

Zgodnie Kodeksem karnym, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat dwóch.

Starosta przeprasza

W minioną środę podczas obrad radnych powiatu płockiego Sylwester Z. przeprosił za zaistniałą sytuację, wyrażając nadzieję, że odbuduje zaufanie. - W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce 6 kwietnia w godzinach porannych, a w którym brałem udział, chciałem was dzisiaj bardzo mocno przeprosić za zaistniałą sytuację - mówił starosta płocki, zwracając się do radnych, współpracowników, i jak podkreślił, do mieszkańców powiatu płockiego.