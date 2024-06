Za ogrzewanie 13-metrowego mieszkania komunalnego musi zapłacić ponad 20 tysięcy złotych. Sąsiedzi podobnie

- Jesteśmy załamani, bo nawet nie mamy do kogo się zgłosić. Byłam u Naczelnik Wydziału Lokalowego, która poinformowała mnie, że mogę złożyć pismo o ulgę lub rozłożenie na raty, co dla mnie jest skandalem. 70 procent rachunku to centralne ogrzewanie, a 30 procent to podgrzanie wody i ewidentnie to się nie zgadza z naszym wykorzystaniem - opowiada pani Eliza w rozmowie z redakcją Kontakt 24.

"Koszty ogrzania wzrosły sześciokrotnie"

Mieszkańcy muszą złożyć wniosek o ulgę

Spotkanie w urzędzie

Miasto rozważało, by podłączyć budynek do systemowego ciepła. Jednak i tutaj pojawiają się problemy. - Na razie nie ma takiej możliwości - stwierdziła Ferlian-Tchórzewska. Jak wyjaśniła, podłączenie do miejskiej sieci wymaga modernizacji, podłączenia, przeciągnięcia i budowy instalacji do tego budynku. - Oczywiście gdyby była taka możliwość, dawno byśmy to zrobili, również ze względu na nasze koszty. Staramy się, by jak najwięcej budynków w naszej gminie było podłączonych do ciepła systemowego - dodała.