Znęcał się nad partnerką, był agresywny wobec policjantów

- Kobieta poinformowała policjantów, że jej konkubent jest przemocowcem i znęca się nad nią fizycznie oraz psychicznie. Po chwili na miejsce przyjechał konkubent. Mężczyzna był wyjątkowo pobudzony i agresywny. 32-letni obywatel Kolumbii zachowywał się agresywnie wobec kobiety oraz policjantów. Nie stosował się do wydawanych przez mundurowych poleceń. Policjanci byli zmuszeni obezwładnić mężczyznę. 32-latek wykrzykiwał obelżywe słowa wobec policjantów oraz naruszył ich nietykalność - opisał interwencję sierż. szt. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Zarzuty i areszt

Jak poinformowała policja, 32-latek usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, znieważenia funkcjonariuszy, oraz wymuszenia czynności urzędowych, wszystkie czyny miały charakter chuligański. Mężczyzna będzie musiał również odpowiedzieć za znęcanie się nad konkubiną. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku. Prokurator po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym zawnioskował do Sądu Rejonowego w Otwocku, o zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do prokuratorskiego wniosku, a 32-latek trafił do aresztu na trzy miesiące.