Można odstrzelić 1,5 tysiąca bobrów. "Dla tego rządu przyroda jest wrogiem"

"Bobry robią za nas wszystko za darmo"

"RDOŚ, która nawet w swojej nazwie ma słowo OCHRONA ŚRODOWISKA, wydaje więc wyrok na zwierzęta objęte ochroną. Wody Polskie, które w ramach swojego programu Stop Suszy, będą renaturyzować rzeki i przywracać małą retencję za pieniądze podatników, jednocześnie składają regularnie setki wniosków do RDOŚ o niszczenie bobrowych siedlisk. Retencjonowanie wody, renaturyzacja rzek, mokradła, to coś, czego pozbawiliśmy nasz kraj, a jest nam to niezbędne do przetrwania jako gatunkowi. Bobry robią to wszystko za darmo! Coś jest nie tak…" – czytamy dalej w ich wpisie.