Wielka wystawa prac twórcy Thorgala. Pokażą oryginalne plansze komiksowe i malarstwo

- Pomysł organizacji retrospektywnej wystawy prac Grzegorza Rosińskiego powstał w tym samym czasie, co koncepcja utworzenia w łódzkim EC1 Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Wybór tego artysty był oczywisty. Grzegorz Rosiński to twórca rysunków do komiksów takich jak: Kapitan Żbik, Thorgal, Szninkiel, Yans, Western czy Zemsta Hrabiego Skarbka. Większość z wymienionych tytułów to pozycje kultowe w kanonie komiksu europejskiego, a ich autor cieszy się statusem międzynarodowej gwiazdy - wyjaśniła cytowana w komunikacje prasowym Hanna Zdanowska, prezydentka Łodzi.