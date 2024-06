"20-latek przyznał, że w bieliźnie schował mefkę i trochę zioła"

Zarzut posiadania narkotyków usłyszał 20-letni mieszkaniec powiatu. Policjanci ujawnili przy nim fifkę, wtedy młody człowiek sam przyznał się, że ma przy sobie środki odurzające. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

"Energiczny krok, nerwowe spojrzenia za siebie i na boki - to zachowanie młodego mężczyzny przykuło uwagę legionowskich wywiadowców patrolujących w godzinach popołudniowych ulice miasta. Policjanci postanowili wylegitymować mężczyznę i podjęli interwencję" - relacjonuje w komunikacie kom. Justyna Stopińska z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

"Mefka" i "zioło"

Badanie potwierdziło

Mieszkaniec powiatu legionowskiego został zatrzymany i przewieziony do komendy. Wstępne badanie narkotesterem potwierdziło, że odnalezione substancje to mefedron i marihuana. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie 20-latek usłyszał zarzut środków odurzających. Grozi mu do trzech lat więzienia.