Wyszedł z lekcji, wrócił w masce, zaatakował nożem. Jest kluczowy dowód

Kilka miesięcy temu w szkole średniej w Kadzidle (Mazowieckie) 18-latek zaatakował uczniów. Do szpitali trafiły trzy osoby. Tuż po zdarzeniu nożownik usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób, teraz do prokuratury dotarła kluczowa opinia. Śledczy już wiedzą, czy Albert G. był świadomy swoich czynów.

Do dramatycznych wydarzeń doszło pod koniec 2023 roku w zespole szkół w Kadzidle , w powiecie ostrołęckim na Mazowszu. Napastnik po ataku uciekł, został zatrzymany w wyniku policyjnej obławy. Wcześniej - jak relacjonowali świadkowie - 18-latek wyszedł z lekcji do łazienki, wrócił z maską na twarzy, po czym zaatakował koleżankę i kolegę nożem. Dziewczyna została ranna w brzuch, a chłopak w szyję. Już poza szkołą nastolatek zranił trzecią osobę.

Wnioski z obserwacji psychiatrycznej

Albert G. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób. Grozi mu co najmniej 15 lat więzienia, maksymalnie dożywocie. Częściowo przyznał się do winy. Składał obszerne wyjaśnienia. Prokuratura nie zdradza jednak ich treści.

- Tymczasowo aresztowany Albert G., został poddany sześciotygodniowej obserwacji sądowo-psychiatrycznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Stanisława Deresza w Choroszczy. Po zakończonej obserwacji prokuratura oczekiwała na opinię biegłych psychiatrów i psychologa. Wczoraj wpłynęła opinia co do stanu zdrowia Alberta G. - przekazała nam w środę Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Mundur i maska jak z horroru

Świadkowie tak opisywali to, co pamiętają:

- Był ubrany w mundur i zaczął okładać kolegę pałką po głowie. Jak skończył, to wyciągnął nóż i go dźgnął. Koleżankę dźgnął w brzuch. Potem wyszedł z sali, musiał się przestraszyć. Ja złapałem za krzesło, on jeszcze raz zajrzał do środka - mówił świadek. Stwierdził, że wcześniej napastnik raczej nie miał zatargów z poszkodowanymi, choć "dziwnie się zachowywał".