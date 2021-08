Dróżnik nie opuścił szlabanu, w auto uderzyły dwa pociągi. Zapadł wyrok w sprawie sprzed ośmiu lat

Dziadek dziewczynek na sądowym korytarzu: - To był cud, że przeżyła. Teraz jest już licealistką, bo przecież od wypadku minęło prawie osiem lat. W czwartek przyszedł na salę Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, żeby wysłuchać wyroku dla dróżnika, bo przejazd kolejowy na którym zginęła jego córka, był strzeżony. Ale szlabany były podniesione.

"Powiedziałem: to nasza Ania"

30 września 2013 roku Anna jechała zawieźć straszą córkę do szkoły. W aucie było jeszcze jej młodsze dziecko – 1,5 roczna dziewczynka. Obie siedziały z tyłu, w fotelikach. Aby dotrzeć do szkoły, musiały przejechać przez przejazd kolejowy ze szlabanem, w Kozerkach. Przed nimi jechała ciężarówka. W przeciwnym kierunku - auta osobowe i kolejna ciężarówka. Auta zatrzymały się na torach, zrobił się zator.

Kobieta zmarła na miejscu. Jej córki – sześcioletnia i 1,5 roczna trafiły do szpitala. Ojciec Anny: - Jak tylko zobaczyłem informację w mediach, powiedziałem do żony: to na pewno nasza Ania.