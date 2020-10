Zmarł kierowca karetki zakażony koronawirusem. Będą kontrole w szpitalach

Kilkanaście godzin trwały poszukiwania miejsca w szpitalach leczących chorych na COVID-19 dla kierowcy pogotowia ratunkowego. Choć formalnie łóżko powinno być dostępne, to w piątek nie znalazło się dla niego miejsce w żadnej specjalistycznej placówce. Chory zmarł. Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz przekazała, że w szpitalach, które odmówiły przyjęcia mężczyzny, odbędą się kontrole. Zapowiedział je także Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zmarły od wielu lat był pracownikiem garwolińskiego pogotowia. Działał w nim jako kierowca. U 69-latka potwierdzono zakażenie koronawirusem i od kilku dni przebywał w domowej izolacji. - Zachorował, poczuł się źle. W piątek przed południem wezwano do niego karetkę. Trafił do Szpitala Powiatowego w Garwolinie - dowiedziała się Małgorzata Telmińska, reporterka TVN24. Szpital ten jest obecnie placówką o tak zwanym najniższym (pierwszym) stopniu referencyjności. - Lekarze uznali, że stan pacjenta jest na tyle poważny, że powinien trafić do szpitala specjalistycznego, zajmującego się chorymi z COVID-19 - dodała reporterka.