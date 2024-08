BMW po zderzeniu wjechało w grupę pieszych. "Kierowca był pod wpływem kokainy"

Prokuratura przekazała w piątek nowe ustalenia ws. wypadku, do którego doszło w czerwcu na ul. Puławskiej. Kierowca bmw, który po zderzeniu z toyotą wjechał w grupę pieszych i dachował, był pod wpływem kokainy. - Michałowi C. zostanie postawiony zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem środka odurzającego - informuje nas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.

Do wypadku doszło 9 czerwca na skrzyżowaniu ulicy Puławskiej z Malczewskiego . Według policji kierowca toyoty, obywatel Białorusi, wymusił pierwszeństwo i uderzył w bmw, które ścięło latarnię, sygnalizację świetlną, uderzyło w grupę pieszych i dachowało. Sześć osób zostało rannych. Stan jednej z potrąconych, 85-letniej kobiety, nadal jest ciężki.

Krótko po wypadku zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym postawiono kierowcy toyoty. Jednak przed sądem może stanąć również drugi kierowca, prawnik Michał C. Prokuratura w piątek poinformowała, że w chwili wypadku był pod wpływem kokainy. Z kolei kierujący toyotą był trzeźwy.

Jak przekazuje portalowi tvnwarszawa.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, Michałowi C., zostanie postawiony zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem środka odurzającego.

Rzecznik wyjaśnia, że śledczy prowadzą dwa odrębne postępowania: jedno dotyczące prowadzenia samochodu pod wpływem kokainy przez Michała C. oraz drugie, w toku którego wyjaśniane są dokładne okoliczności wypadku przy ul. Puławskiej. Dopiero biegły ustali, czy prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających miało wpływ na przebieg zdarzenia.

- Na tym etapie został powołany biegły. Ma on ustalić m.in. prędkość bmw oraz czy istniała możliwość, aby kierowca uniknął tego zderzenia - wyjaśnia Skiba.

Jak dodaje Skiba, na razie nie jest planowany wniosek o areszt dla Michała C.

Kierowca bmw miał zostać przesłuchany w piątek, 23 sierpnia, ale nie stawił się na wezwanie. Śledczy nie wykluczają, że zwrócą się do policji, aby doprowadziła go do prokuratury.