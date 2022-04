Z kamerą w "Szpiegowie". Wycięte rury, wyrwane zlewy, połamane meble i porzucony nocny klub

Klub 100 na terenie "Szpiegowa" na pierwszy rzut oka nie ma w sobie nic ekskluzywnego. Wyjątkowe jest to, że po przejęciu nieruchomości przez miasto, do byłego miejsca spotkań rosyjskich dyplomatów i biznesmenów po raz pierwszy mogą wejść osoby spoza ambasady rosyjskiej i nasze kamery. Materiał Marii Mikołajewskiej w magazynie Polska i Świat.

Zrobili wszystko, by pozostawić budynek w jak najgorszym stanie

Przedstawiciele ratusza od poniedziałku sprawdzają stan budynku. Znaleźli wymontowane ramy okienne, wyrwane zlewy i połamane meble. Brakuje większości stalowych elementów. Jeden z szybów windowych jest zalany wodą, co - według Bratka - mogło być zrobione celowo. - Osoby, które tym budynkiem zajmowały się przez ostatnich kilka lat - tak naprawdę tam była jakaś firma ochroniarska, ale wynajęta przez Federację Rosyjską - robiły wszystko, by ten budynek pozostawić w jak najgorszym stanie. To nie są zniszczenia tak, jak wybita szyba na przykład - mogą się zdarzyć. Jest to celowe dekapitalizowanie tego budynku - ocenił.