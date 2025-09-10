Utrudnienia na pierwszej linii metra. Sześć stacji wyłączonych z ruchu

Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: UM Warszawa

Z przyczyn technicznych pociągi metra linii M1 nie kursują na odcinku Stokłosy <> Politechnika.

Metro kursuje na odcinku Kabaty <> Stokłosy, Politechnika <> Młociny .Wyłączone z ruchu zostały stacje: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka oraz Pole Mokotowskie.

"Trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie: METRO STOKŁOSY 04 – K.E.N. – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – Al. Wilanowska – Al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA 05 – Waryńskiego – Batorego – Boboli – Madalińskiego – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – K.E.N. – METRO STOKŁOSY 03" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra Źródło: ZTM Warszawa

O szczegóły zapytaliśmy w metrze warszawskim. - O godzinie 20.30 doszło do zdarzenia z udziałem pasażera na stacji Wierzbno - poinformował Maciej Czerski z biura prasowego metra warszawskiego.

