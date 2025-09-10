Logo TVN Warszawa
Mokotów

Utrudnienia na pierwszej linii metra. Sześć stacji wyłączonych z ruchu

Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Źródło: UM Warszawa
Występują utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Z ruchu zostało wyłączonych sześć stacji. Pociągi kursują w dwóch pętlach: Kabaty-Stokłosy i Politechnika-Młociny.

Z przyczyn technicznych pociągi metra linii M1 nie kursują na odcinku Stokłosy <> Politechnika.

Metro kursuje na odcinku Kabaty <> Stokłosy, Politechnika <> Młociny .Wyłączone z ruchu zostały stacje: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka oraz Pole Mokotowskie.

"Trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie: METRO STOKŁOSY 04 – K.E.N. – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – Al. Wilanowska – Al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA 05 – Waryńskiego – Batorego – Boboli – Madalińskiego – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – K.E.N. – METRO STOKŁOSY 03" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra
Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra
Źródło: ZTM Warszawa

O szczegóły zapytaliśmy w metrze warszawskim. - O godzinie 20.30 doszło do zdarzenia z udziałem pasażera na stacji Wierzbno - poinformował Maciej Czerski z biura prasowego metra warszawskiego.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

TAGI:
Metro WarszawskieUtrudnienia w ruchuKomunikacja Miejska
