Tydzień bez ciepłej wody w 170 budynkach na Mokotowie

Przerwa w dostawie ciepłej wody i ogrzewania rozpocznie się w sobotę 24 sierpnia o godzinie 23 i potrwa do 31 sierpnia również do godz. 23. Jak poinformowała w komunikacie firma Veolia, przerwa jest niezbędna do zakończenia prac nad przebudową sieci ciepłowniczej, są one prowadzone w ramach budowy tramwaju do Wilanowa.