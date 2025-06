Szczątki z okresu Powstania Warszawskiego na terenie dawnego aresztu

Kolejny etap prac IPN w dawnym więzieniu przy Rakowieckiej (wideo archiwalne) Źródło: Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN / Facebook

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na terenie byłego Aresztu Śledczego Warszawa - Mokotów przy Rakowieckiej zakończył się IX etap badań, prowadzonych przez Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Ich celem było odnalezienie szczątków ofiar zbrodni terroru niemieckiego i komunistycznego.

"Odnaleziono szczątki co najmniej 10 osób"

"Podczas tegorocznego etapu prac, trwającego od 2 do 17 czerwca przebadano fragment terenu znajdującego się w pobliżu Pawilonu X, na którym odnaleziono szczątki co najmniej 10 osób" - informuje IPN w komunikacie.

Przy szczątkach odnaleziono wiele fragmentów ubrań, obuwia, a także przedmioty osobiste. Szczątki zostały ekshumowane i będą poddane dalszym analizom.

Teren aresztu przy Rakowieckiej był sukcesywnie badany w latach 2016 - 2022. Jak podaje IPN, w ciągu sześciu lat odnaleziono i ekshumowano szczątki należące do ponad 30 osób.

Prace ekshumacyjne na terenie aresztu przy Rakowieckiej Prace ekshumacyjne na terenie aresztu przy Rakowieckiej Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Prace ekshumacyjne na terenie aresztu przy Rakowieckiej Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Prace ekshumacyjne na terenie aresztu przy Rakowieckiej Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Prace ekshumacyjne na terenie aresztu przy Rakowieckiej Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Prace ekshumacyjne na terenie aresztu przy Rakowieckiej Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Prace ekshumacyjne na terenie aresztu przy Rakowieckiej Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Powstanie Warszawskie wybuchło 81 lat temu

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, do walki przystąpiło 40-50 tysięcy mieszkańców miasta. Jednak zaledwie co czwarty z nich mógł liczyć na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku.

W czasie walk zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Poległo również około 3,5 tysiąca żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej. Straty ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tysięcy zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tysięcy, wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone.