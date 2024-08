To ostateczny koniec działalności sklepu socjalnego Spichlerz na Mokotowie. Prowadząca placówkę fundacja rozdała cały towar za darmo. - Żegnamy się z Warszawą, z mieszkańcami, którzy korzystali ze sklepu socjalnego na co dzień, czyli tymi najuboższymi. Żegnamy się, bo musimy. Nie mamy innego wyjścia, nie możemy tu dłużej być - powiedział prezes fundacji prowadzącej sklep.

Ratusz: fundacja nie płaciła czynszu

Pierwszy sklep socjalny w Polsce został otwarty w Katowicach. Warszawski Spichlerz był drugi. W czerwcu 2021 roku zajął wynajęty od miasta pawilon przy Modzelewskiego 71 na Mokotowie. W marcu tego roku prowadząca sklep fundacja Wolne Miejsce ogłosiła, że ma kłopoty. Do sklepu przyszedł komornik z nakazem eksmisji. Jak informował ratusz, choć fundacja wynajęła lokal na preferencyjnych warunkach, to nie płaciła czynszu . Dług osiągnął prawie 280 tysięcy złotych.

"Żegnamy się z Warszawą"

- Dzisiaj jest smutny dzień. Żegnamy się z Warszawą, z mieszkańcami, którzy korzystali ze sklepu socjalnego na co dzień, czyli tymi najuboższymi. Żegnamy się, bo musimy. Nie mamy innego wyjścia, nie możemy tu dłużej być - powiedział we wtorek dziennikarzom prezes fundacji Wolne Miejsce Mikołaj Rykowski.

Podkreślił, że idea sklepów socjalnych do Polski została przywieziona z Wiednia, gdzie działa 16 tego typu placówek. - One są wspierane przez miasto we współpracy z organizacjami pozarządowymi, po to, aby nie było tam czynszu i dodatkowych opłat. Dzięki temu ceny mogą być bardzo niskie. Osoby, które przychodzą po pomoc, mogą z niej skorzystać w sposób godnościowy - zaznaczył Rykowski.