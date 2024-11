- Zdajemy sobie sprawę, że logika wskazuje na to, że mogło to być zabójstwo. Jednakże materiał dowodowy, który został zgromadzony w toku postępowania, nie potwierdził ani nie wykluczył żadnej z głównych przyjętych wersji tego zdarzenia - przyznał na wstępie Paweł Pik, Prokurator Regionalny w Gdańsku. - Jako prokuratorzy musimy bazować na dowodach i tylko na nich - podkreślił.

Zastrzegł, że "to nie jest koniec postępowania, to jest zamknięcie pewnego etapu". - Jeżeli pojawi się jakakolwiek okoliczność, która będzie wskazywała na okoliczności dalszego pogłębienia materiału w sprawie, to postępowanie z całą pewnością zostanie podjęte - stwierdził prokurator Pik. I dodał, że śledczy mogą korzystać z pomocy funkcjonariuszy z Archiwum X, którzy specjalizują się w starych, niewyjaśnionych sprawch.