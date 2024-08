Rozpalono ogień na Kopcu Powstania Warszawskiego. Będzie płonął 63 dni 

- Jak co roku spotykamy się w tym jednym z najbardziej symbolicznych miejsc Warszawy na Kopcu Powstania Warszawskiego, żeby zapalić ogień. Ogień Pamięci, ogień wdzięczności i ogień, który jest naszym zobowiązaniem, że ta ofiara młodości, ofiara krwi, a często ofiara życia powstańców warszawskich razem z tym ogniem będzie niesiona także w przyszłość przez nas, kolejne pokolenia - mówiła w swoim wystąpieniu zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Podkreśliła, że choć Kopiec Powstania Warszawy mógł być symbolem zagłady i końca Warszawy, to stał się symbolem nadziei, przyszłości i wartości walki powstańczej.

Usypany z gruzów zniszczonej Warszawy

Po raz pierwszy uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego odbyły się w zmodernizowanym parku Akcji "Burza". Była to inwestycja Zarządu Zieleni Warszawy, która kosztowała ponad 24 miliony złotych. Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych w lipcu 2023 roku na Kopcu Powstania Warszawskiego zabrakło harcerskich krzyży, które w 2004 roku ustawione były po obu stronach drogi do pomnika Polski Walczącej. Krzyże przed przeniesieniem na kopiec znajdowały się w różnych miejscach Warszawy i upamiętniały one poległych podczas walk powstańców. Jako że były one narażone na trudne warunki atmosferyczne, były co jakiś czas wymieniane na nowe przez dzielnicę. Po kilku miesiącach nieobecności, krzyże zostały ustawione przy szczycie kopca i uczestnicy uroczystości upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mogli je zobaczyć.