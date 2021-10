Psychiatrii dziecięcej w Warszawie grozi zapaść. Lekarze składają wypowiedzenia

Łukasz Szostkiewicz, psychiatra z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, która mieści się przy Sobieskiego 9 na Mokotowie, powiedział dziennikarzowi TOK FM ( artykuł ukazał się 23 września), że na pierwszym planie konfliktu lekarzy-specjalistów z dyrekcją są kwestie płacowe. Od momentu, kiedy lekarze-rezydenci otrzymali podwyżki, specjaliści zarabiają niewiele więcej. Różnica wynosi 200-300 złotych. - Sytuacja w Instytucie Psychiatrii i Neurologii jest bardzo trudna od dawna. To skutkuje tym, że wiele oddziałów jest obsadzanych przez zdecydowanie niewystarczającą liczbę lekarzy. Uważamy, że te kwestie płacowe bardzo się przekładają i na jakość pracy, i na jakość opieki nad pacjentem - stwierdził w rozmowie z radiem lekarz.

Lekarze chcą podwyżek

Psychiatra przyznał również, że od 2017 roku znacznie zmniejszyła się liczba specjalistów pracujących na oddziałach psychiatrycznych w IPiN. Dodał, że obecnie zarabia 40 złotych za godzinę pracy, a za godzinę dyżuru niespełna 60 złotych. Według "Stołecznej" to około 5,3 tysiąca złotych miesięcznie. Szostkiewicz uważa, że to kwota niewspółmierna do kosztów życia w Warszawie oraz warunków na rynku pracy.