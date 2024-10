Na Spartańską wracają samochody i autobusy

"To dla nas ważna inwestycja"

- Cieszymy się, że już 24 października otwieramy przebudowaną ulicę Spartańską - przekazał burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski. - To dla nas ważna inwestycja, bo droga prowadzi m.in. do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji i kilku placówek edukacyjnych. Co prawda prace były tak prowadzone, aby jak najmniej utrudnić dojazd w te miejsca, ale już niedługo wróci tu całkowicie normalny i uporządkowany ruch wraz z komunikacją miejską - dodał burmistrz.