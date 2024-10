O koncercie artystki poinformowało w oficjalnym komunikacie MSN. Jak przypomniano, kariera Kim Gordon trwa już ponad cztery dekady. Artystka występowała na całym świecie, współpracując z najciekawszymi postaciami świata muzyki alternatywnej. W styczniu 2024 roku Gordon zaprezentowała utwór "I'm a Man", zapowiedź drugiego solowego albumu "The Collective", który ukazał się w marcu.

"Album ten wznosi współtworzoną przestrzeń artystyczną na nowy poziom, łącząc zniszczone, rozbudowane konstrukcje dubowe i trapowe Raisena z intuicyjnymi kolażami mówionymi i mantrami" - opisuje MSN. I przytacza Bena Ratliffa z "The New York Times", który nazwał ją sumieniem alternatywnej sceny rockowej lat 80. i 90., wzorem do naśladowania dla całego pokolenia muzyków, zwłaszcza kobiet.