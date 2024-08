Pietruczuk podkreślił, że od samego początku sprawy z przenosinami festiwalu z bemowskiego lotniska na zaplecze sportowe Akademii, położone w otulinie rezerwatu przyrody Las Bielański, apelował do władz uczelni o wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa o niewydanie pozwolenia na organizację wydarzenia na Bielanach.

SBM FFestival 2024 nie odbędzie się na AFW na Bielanach

Wyjaśnił, że ucierpią też na tym okoliczni mieszkańcy, którzy “nie jeden, nie dwa, a trzy dni będą zmuszeni do wysłuchiwania koncertów do późnych godzin nocnych (2:30, 2:00 i... 3:00)". "Szczególnie pacjenci położonego tuż obok uczelni Szpitala Bielańskiego. Wszyscy pamiętamy przecież, jak wyglądały ostatnie edycje festiwalu na bemowskim lotnisku" - dodał.

Przeciwko festiwalowi, który do tej pory odbywał się na lotnisku Bemowo, protestowali okoliczni mieszkańcy. Skarżyli się nie tyle na hałas - do którego zdążyli się przyzwyczaić - ale na to, że impreza trwała prawie do trzeciej nad ranem, przez cztery dni z rzędu.